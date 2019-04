Perro se resiste a abandonar el cuerpo atropellado de otro can

Un video registrado en China, muestra una conmovedora escena en el que un perro se niega a separarse del cadáver de su compañero, que fue atropellado por un automóvil.

En la filmación, que fue grabada este martes y compartida en la red social Weibo, se ve cómo el fiel animal se queda cuidando de otro can, que yace muerto a un costado de una carretera en la provincia de Sichuan.

El perro ladraba ferozmente y se ponía en alerta si alguien intentaba acercarse. Se supo que el animal estuvo varias horas acompañando a su compañero, pero no se aclaró si se trataba de perros callejeros.

#Dog grieves for its dead companion after it was hit by a car 😢😢😢



Heart-breaking moment dog refuses to leave its dead companion on the side of a road after it was run overhttps://t.co/I4cfUSGD6B pic.twitter.com/ppedsENSAa