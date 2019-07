Pese a derrota frente a Brasil, Perú celebra campaña que llevó a selección a final de Copa América

LIMA (Reuters) - Pese a la derrota frente a Brasil, miles de peruanos celebraron el domingo la campaña de su selección de fútbol que llegó a la final de la Copa América por primera vez en 44 años, algo que llena de esperanza por un renacer del fútbol incaico.

En parques públicos y calles miles de personas, algunas agitando la bandera nacional roja y blanca, daban vivas a Perú y saltaban con alegría mientras que otras lloraban por la derrota 1-3 frente a Brasil en el Maracaná de Rio de Janeiro.

Muchos agradecían la oportunidad de ver a su selección llegar a una final de la Copa América jugando de menos a más y en la que dejaron atrás a Uruguay con sus estrellas y a Chile, el último bicampeón de este torneo continental.

El presidente peruano Martín Vizcarra destacó emocionado la campaña de la selección, que después de 36 años llegó a participar en un Mundial de fútbol el año pasado.

"Gracias por poner el corazón y el alma en todos los partidos, llevando alegría y esperanza a los peruanos en cada rincón. ¡Nos sentimos orgullosos de ustedes, subcampeones de América!", manifestó Vizcarra a traves del Twitter.

En la Plaza de Armas, en el centro histórico de Lima y frente a Palacio de Gobierno, muchos con una mezcla de emociones observaron por una pantalla gigante cómo los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca recibían su medalla de subcampeones.

Aunque Perú fue eliminado prematuramente en el Mundial de Rusia, el perfil de la selección se ha fortalecido en el último año y en un momento el equipo llegó a ingresar en el top 10 del ranking FIFA por primera vez desde su creación.

"Es una pena que haya perdido Perú de esa forma no, no porque ellos nos haya dominado, sino fue por descuido", dijo Guillermo Marcos, un hincha que no pudo seguir hablando porque soltó algunas lagrimas en una de las plazas limeña.

Algunos coreaban el nombre del delantero Paolo Guerrero, quien juega en Brasil por el club Internacional y que anotó de penal el único gol peruano en la final de la Copa América.

El capitán Guerrero y el delantero brasileño Everton terminaron como los máximos artilleros de la Copa América 2019. El peruano sumó el galardón por tercera vez en las últimas cuatro ediciones del torneo continental.