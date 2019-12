Piden procesar a Torrico por llamar "perros" a policías y "usurpadora" a Añez

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Luego que se filtró el audio del asambleísta del MAS, Gustavo Torrico, quien llamó "perros" a los policías y "usurpadora" a la presidenta Jeanine Áñez, diferentes asambleístas departamentales del partido azul exigieron que su colega sea procesado y sancionado.

Claudia Bravo, asambleísta departamental de Unidad Demócrata (UD), lamentó las declaraciones de Torrico y pidió que sea sancionado por instigar a cometer delitos de sedición al pretender obstaculizar la gestión transitoria de la presidenta Añez.

"Es lamentable que una autoridad convoque a la comisión de delitos de forma pública, debe ser sancionado porque es un delito llamar a generar conflictos en el territorio nacional", afirmó Bravo.

Otro asambleísta de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Edwin Herrera, calificó los dichos de Torrico como un "acto sedicioso" y pidió a la Asamblea Legislativa Departamental tomar acciones frente a ese tipo de actitudes de su colega.

Además, recordó que no es la primera vez que Torrico se ve envuelto en este tipo de polémicas. Anteriormente, se lo acusó de incurrir en el delito de "genocidio", cuando, el pasado mes de octubre, aseguró que el MAS se defenderá contra quién sea. Torrico preguntó a las madres bolivianas, de los jóvenes que participaban en las protestas convocadas por cívicos, si están dispuestas a sacrificar a sus hijos hasta la muerte.

"No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo, que incluso no es lo mismo que la muerte de tus padres", manifestó el asambleísta.

La vicepresidenta de la Asamblea Departamental, Rosario Medina, tildó de "irresponsable" a Torrico, por sus revelaciones en el audio, donde hace referencia al proyecto de ley que contempla la nivelación de sueldos y beneficios sociales de jubilación para la Policía, en iguales condiciones que las Fuerzas Armadas.

E incluso, Medina, indicó que el asambleísta no asiste a su fuente laboral desde fines de noviembre y no oficializó su permiso para ausentarse.

"Hasta la fecha, no sabemos dónde ha dejado su carta de permiso. Supuestamente no viene porque está mal de salud, pero no hemos recibido nada", dijo.

El diputado Édgar Montaño, también se refirió a la polémica que involucra a Torrico, y le sugirió que "mida" sus palabras para evitar confrontación en el territorio nacional."

"No queremos más convulsiones en el país. Pedir a todos los militantes del MAS, que cada palabra que emitamos se pueda medir porque estamos trabajando en la pacificación del país y, no podemos generar confrontaciones con ese tipo de declaraciones", agregó.