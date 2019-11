Piden reformas y diálogo a Iván Duque tras paro nacional

Los sectores políticos de Colombia empezaron a tener efectos a raíz de las multitudinarias marchas que se vieron en las calles expresando su descontento con la administración de Iván Duque.

El resurgimiento del movimiento social como protagonista de las exigencias políticas quedó muy claro, aunque el mandatario descalificó las medidas. LAs cuales a diferencia de otras movilizaciones, no tienen color político, sino que son reivindicaciones ciudadanas que ya han generado temblor en los partidos.

Desde grupos de centro, de oposición e incluso sectores de Gobierno han hecho llamados a que el Gobierno Nacional le abra la puerta al diálogo y a las reformas.

Esta mañana el presidente Iván Duque convocó a un consejo extraordinario de ministros, también fue invitado el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, el fin del mismo es analizar la situación e iniciar la toma de decisiones.

La convocatoria no fue bien vista en todos los sectores, que han pedido un "diálogo abierto". El senador liberal Luis Fernando Velasco quien le dijo al jefe de Estado que "la reunión para reaccionar no es con su gabinete que le dirá lo que usted quiere escuchar, pero no lo qué realmente pasa en el país".