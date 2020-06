Pobladores cierran vías al Trópico, indican “nadie entra, nadie sale”

A la altura del kilómetro 120, sector de “El Sillar”, hace dos horas pobladores cierran las vías con volquetas de tierra y piedras, dicen que cumplen con un “auto encapsulamiento” y que no saldrá nadie del Trópico, pero tampoco nadie podrá ingresar.

“Nos estamos auto encapsulando sin fecha ni hora. Hemos resuelto tomar esta medida para protegernos y evitar que los militares y policías cometan abusos (…) Exigimos a las autoridades del Gobierno nacional que si no van ayudar que manden médicos y pruebas de detección ", dijo indicó un poblador a Radio Kawsachun Coca.

Los pobladores cerraron accesos a la altura del puente Ichilo, en el municipio de Entre Ríos, para controlar la circulación de vehículos. El cierre de la vía que conecta a Cochabamba con el oriente es total.

Leonardo Loza, dirigente de las seis Federaciones de Productores de coca del Trópico, calificaba el cierre como un “atentado”.

"Esto es un atentado a la vida. Quieren que los del Trópico muramos acá. No hay insumos, ni atención médica. Así nos quieren encapsular (…) El encapsulamiento será total. Les hago ese desafío. No entrará, ni saldrá nadie. Ningún auto. Nos vamos a auto encapsular. No pasarán ni motorizados, ni bicicletas ", indicaba