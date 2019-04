Pochettino dice que vive un sueño con el Tottenham antes de semifinal

Inglaterra Inglaterra

Londres. - El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, está "viviendo un sueño" mientras se prepara para liderar al club londinense en su partido europeo más importante en 57 años, el que disputará el martes frente al Ajax de Ámsterdam en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

A pesar de que la temporada de los "Spurs" comenzó sin fichajes y con retrasos en la construcción de su nuevo estadio, el equipo tiene ahora la posibilidad de tocar la gloria en Madrid si llega por vez primera a la final del torneo.

Pero todavía tiene mucho camino por delante, ya que es seguro que la joven escuadra del Ajax -con cuatro Copas de Europa en su haber- presentará un serio obstáculo a las aspiraciones del equipo londinense, liderados por goleadores como Harry Kane y Son Heung-min. Sin embargo, Pochettino asegura que su equipo tiene que aspirar a todo.

"Estoy viviendo mi sueño. Ya he vivido mi sueño. (Cuando llegué) hace cinco años, estar en semifinales con el Tottenham era un sueño", dijo el argentino el lunes a periodistas en el complejo de entrenamiento del club, en el norte de Londres.

"Cuando uno sueña, tiene que soñar con la luna. Tiene que enviar sus sueños al infinito y más allá", afirmó. "Si pones tus sueños aquí abajo (indica con las manos), es como una botella sin agua".

La baja de Kane por una lesión de tobillo y la suspensión del surcoreano Son complican las perspectivas del Tottenham antes de disputar su primera semifinal por la máxima competición de clubes europeos desde que perdió ante el Benfica en 1962.

En contraste, el Ajax, que lidera la Eredivisie local, tuvo libre el fin de semana, pero Pochettino aseguró que no quiere excusas.

"La posibilidad de jugar una semifinal para el Tottenham no ocurre a menudo", dijo el entrenador argentino, que no ha ganado ningún trofeo en cinco años en el Tottenham. "Es imposible cambiar las circunstancias. Es imposible estar cansado, es imposible no estar emocionado. No tengo dudas de que tenemos la energía".

Pochettino rechazó las insinuaciones de que un empate a cero podría ser un buen resultado frente a un equipo joven y vibrante que ya eliminó al Real Madrid y a la Juventus.

"Soy muy optimista. Creemos que podemos ganar el partido", comentó el estratega, agregando que espera que el centrocampista Moussa Sissoko pueda estar de vuelta tras una lesión en la ingle.

"Llegamos aquí porque somos colectivos. Somos limitados (en las opciones) pero tenemos gran optimismo. Jugar una semifinal de la Liga de Campeones en nuestro nuevo estadio es algo en lo que nadie creía hace unos meses", agregó.