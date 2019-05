Policía hace toques impúdicos a funcionaria de la Defensoría

Cobija, Pando Cobija, Pando

La mañana del viernes policías que hacían turno en el penal de Villa Busch, en la ciudad de Cobija, obstaculizaron el trabajo defensorial; además de ellos, realizó toques impúdicis a una servidora de la institución en el momento de una requisa que debía hacer una mujer policía.

“Condenamos el actuar de estos efectivos policiales, quienes intentaron impedir el ingreso del personal a ese recinto penitenciario, desconociendo lo que señala la Constitución y Ley 870 que le otorgan a la Defensoría del Pueblo el poder ingresar de forma libre a cualquier centro de detención e internación u otros espacios para realizar verificaciones, sin que pueda existir objeción alguna”, denunció la defensora del Pueblo, Nadia Cruz en un comunicado.

La defensora dijo que no se puede permitir que se haya vulnerado la dignidad de una mujer al ser requisada por un varón, quien incluso habría solicitado que se quite la ropa para la requisa y que, ante el reclamo de la servidora y el anuncio que se haría una denuncia, la dejaron ingresar al penal para atender la solicitud de privados de libertad que pidieron la presencia de la Delegación Defensorial de Pando.

De acuerdo al informe de la representante de la Defensoría del Pueblo en ese departamento, Nancy Texeira, los policías intentaron impedir el ingreso del personal defensorial para evitar que se conozca que tenían a un privado de libertad en la celda de castigo llamada la “tapa negra”, espacio que no está adecuado para ello.

Texeira informó que ante este hecho se abrió un caso en contra de los policías que se encontraban de turno, quienes ya fueron identificados y se realizará las acciones que

Por su parte, la Defensora del Pueblo indicó que se solicitará al Comando Departamental de la Policía en Pando que inicie una investigación para establecer sanciones