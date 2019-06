Policía pide a productores de soya dar un cuarto intermedio en los bloqueos

San Julián, Santa Cruz San Julián, Santa Cruz

El contingente policial que se encuentra aguardando en el municipio de San Julián, ha pedido a los productores de soya otorgar un cuarto intermedio en el bloqueo que instalaron en esta carretera que conecta hacia el departamento del Beni.

En el transcurso de la mañana se suspendieron los bloqueos en Cuatro Cañadas y Los Troncos que fue instalado desde la mañana del jueves, siendo ahora San Julián el único municipio donde se mantienen las medidas de presión. Santos Flores, dirigente soyero de Cuatro Cañadas, anunció que volverían a bloquear por la tarde si el Gobierno no llega a un acuerdo con los dirigentes.

La Policía dialoga con los productores de soya para que otorguen un cuarto intermedio en la carretera a San Julián.

Video: Josué Salazar pic.twitter.com/dB5plWgB1r — NotivisionBO (@NotivisionBO) 6 de junio de 2019

César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, llamó a la reflexión a los productores para no agravar la situación y tomar las industrias oleaginosas como lo habían anunciado días atrás. Estas industrias mantienen el precio de tonelada de soya entre $us. 225 y $us. 245.

"Creo que tiene que haber mesura, en estos momentos estamos en plena conversaciones (con los dirigentes), de tal forma que busquemos equilibrio. El precio de la soya está determinado por el internacional", dijo la autoridad.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas (Anapo), Marcelo Pantoja, confirmó esta mañana que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, pidieron que se levanten las medidas de presión para seguir avanzando con las negociaciones.

Los productores piden al Gobierno que el precio por la tonelada de soya se pague por $us. 300, para que se recupere por los gastos en producción.