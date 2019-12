Policía pide garantías de seguridad para retornar al trópico

Jaime Zurita, Comandante Departamental de la Policía, dijo que esa entidad precisa la restauración de sus infraestructuras quemadas y garantías de seguridad para el retorno de sus efectivos al trópico de Cochabamba.



"No tenemos las garantías, no tenemos la infraestructura para realizar nuestro trabajo, no tenemos nada, entonces hay que generar esos espacios", dijo a los periodistas.



Recordó que los efectivos de la entidad del orden salieron en octubre del trópico de Cochabamba por el saqueo y la quema de varios de sus edificios durante el conflicto político-social registrado luego de las elecciones generales.



Dijo que el diálogo para concretar el retorno de la Policía a esa región sigue en curso y la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, se comprometió a realizar encuentros con los representantes de las organizaciones sociales regionales para analizar el tema.



"Me ha dicho que se va a reunir en el transcurso de estos días con los dirigentes, con las federaciones, con los municipios y todo aquello", agregó.



Detalló que la negociación debe considerar que la Policía precisa que las alcaldías del trópico de Cochabamba se comprometan a restaurar los edificios quemados.



Manifestó que la entidad del orden requiere, además, que se garantice la seguridad física de sus oficiales y efectivos porque aún se rechaza su presencia en esa región.



"Nos tienen amenazados, no quieren que volvamos. No sé porque las razonas, las desconozco", agregó.



La autoridad regional explicó que el Comando Departamental de la Policía tiene toda la predisposición para el retorno de sus efectivos al trópico de Cochabamba "porque no se puede condicionar la seguridad y la seguridad tiene que estar garantizada en todo el país".