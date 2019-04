Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este viernes, en el municipio de Puerto Suárez, se tenía previsto llevar adelante el juicio oral del brasileño Mariano Tardelli, además de Pablo Ronald Guzmán y Julio César Hurtado, acusados junto a otras 7 personas de perpetrar el robo $us 250.000 y Bs 2,6 millones al camión blindado de la empresa Brinks.

La audiencia cautelar que se instaló en el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal en dicho municipio fue suspendida porque los tres acusados no llegaron hasta el tribunal, ya que Tardelli se encontraba en el penal de Chonchocoro de la ciudad de La Paz, y los otros dos acusados Palmasola, por lo que tenían que participar en el Censo Cancelario a disposición del Ministerio de Gobierno.

En la audiencia estuvieron presentes Nathalie Cuéllar Franco, esposa de Tardelli; Giovanna Franco y José Alfredo Pinto, quienes están involucrados en este caso, aunque se defienden en libertad.

"La señora Nathalie Franco Méndez no tiene ninguna participación en el hecho. Cuando se suscita (el atraco) la Policía informa que a ella no se la encontró con nada. Ella estaba en la ciudad de Santa Cruz y estaba yendo a Puerto Suárez. No participaron en nada, no hay flujo de llamadas, no hay informe pericial", argumentó Samuel Durán, abogado del brasileño.

Por su parte el fiscal José Parra, informó que de las 6 personas que serán sometidas a juicio oral, de ellas existen 4 autores que están sentenciados bajo procesos abreviados.

"Consideramos que el tribunal luego de escuchar (a los autores) condenará a los acusados por el Ministerio Público", indicó.

El juicio oral se reinstalará el próximo 13 de mayo, en la ciudad de Santa Cruz, a pedido del Ministerio Público el Ministerio de Gobierno.