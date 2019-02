Postulante al Servicio Militar se desmaya en puertas del CITE

Mientras varios jóvenes realizan largas filas para el reclutamiento del servicio militar, anoche uno de los postulantes se desmayó en puertas del CITE, producto del extremo cansancio, las personas que estaban junto a él aseguraron que estaba esperando un cupo en la fila desde hace una semana.

Recibió atención y primeros auxilios de bomberos voluntarios “SAR Bolivia”, quienes lograron estabilizar su delicada condición. A raíz de esta situación iniciaron los gritos exigiendo cupos en el regimiento.

“Venimos desde lejos, para que nos digan que no hay cupos, no es justo. Queremos algo serio, estamos casi una semana entera, durmiendo aquí en la calle y nos tratan como si fuéramos vagabundos, unos burros y no queremos eso, pedimos algo serio de una vez… no queremos esperar más” declaró uno de los postulantes.

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ya habrían realizado un comunicado, indicando que analizarán la posibilidad de ampliar más cupos para jóvenes que quieran prestar su servicio militar obligatorio en unidades militares.