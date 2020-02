Presidenta Áñez: "No soy ninguna novata en pelear contra el MAS"

La presidenta Jeanine Áñez aseguró el sábado no ser "ninguna novata" en pelear contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), porque su lucha siempre fue de frente para denunciar las arbitrariedades que se cometieron en los últimos 14 años, al mando del expresidente Evo Morales.



"No soy ninguna novata en pelear contra el MAS y siempre lo hice de frente y sin temor a ninguna consecuencia", aseveró durante su intervención en la 'Cumbre por la unidad y la democracia', que se realiza en Santa Cruz.



Afirmó que también fue parte de las movilizaciones sociales y bloqueo pacífico que terminó revelando el fraude electoral de octubre de 2019, y la posterior salida del país del expresidente Morales.



"También participé de las movilizaciones en mi calidad de ciudadana", dijo.



Por otra parte, dijo que es una falta de respeto hacia su persona que se especule sobre supuestas presiones que le hicieron decidir candidatear a la presidencia en las futuras elecciones.



En ese sentido, aseguró que la decisión de postular a las elecciones del 3 de mayo, obedece a que nunca se vio ningún tipo de intención para lograr unidad en contra del MAS.



"Creo que estamos demostrando que la unidad del país que nosotros ofrecemos es la unidad posible, no será la unidad que quisiéramos todos, pero sí la unidad posible", remarcó.

Fuente: ABI