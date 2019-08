Asunción, Paraguay Asunción, Paraguay

El presidente paraguayo, Mario Abdo, afirmó el martes que se defenderá de las acusaciones de sus detractores por la negociación de un acuerdo energético con Brasil, en un nuevo capítulo de la crisis que sacude su Gobierno desde hace dos semanas.

Abdo estuvo a punto de enfrentar un juicio político el jueves tras la difusión del documento que establecía un cronograma de contratación de energía a la hidroeléctrica binacional Itaipú, que políticos y técnicos locales consideraron lesivo para los intereses del país.

El acta quedó sin efecto para aplacar la convulsión, pero la responsabilidad del mandatario volvió al debate cuando medios locales publicaron un supuesto intercambio de mensajes entre Abdo y el expresidente de la empresa estatal de electricidad, Pedro Ferreira, quien renunció en desacuerdo con el acta desatando el escándalo.

"Empecé a hablar hoy porque era una conversación privada que se hizo pública (...) considero oportuno que la gente conozca la postura de su presidente", dijo el mandatario a la radioemisora Primero de Marzo.

En los mensajes, Abdo pide a Ferreira acelerar el acuerdo y mantenerlo en reserva. "Estoy tranquilo de que he actuado con transparencia, respetando el canal de la delegatura que obliga el cargo, no podemos estar en el debate técnico, nosotros somos conductores políticos", explicó.

La crisis le costó el cargo al canciller Luis Castiglioni y a otros cuatro funcionarios de alto rango. Abdo dijo que el ministro de Hacienda, Benigno López, puso también su cargo a disposición el martes.

"Me dijo que no quería ser un factor de conflicto", declaró el presidente sin confirmar si aceptaría o no el alejamiento del ministro, su medio-hermano y uno de sus asesores más cercanos.

Mientras Abdo se defendía, partidos de oposición presentaron a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político en su contra, para el vicepresidente Hugo Velázquez y para López, un procedimiento que solo podría correr con el voto de la disidencia del gobernante Partido Colorado.

El partido cerró filas en apoyo a Abdo el lunes, aunque legisladores disidentes dijeron que tenían prevista una reunión de líderes para analizar los nuevos acontecimientos.