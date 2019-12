Joven con síndrome de Down quiere ser el primero en el Congreso de Perú

Bryan Russell Mejía tiene 27 años y es el primer candidato al Congreso de la República con Síndrome de Down en el mundo. Su postulación la lleva con el partido político Perú Nación. En sus primeras declaraciones, Bryan ha dicho que se considera un socialdemócrata y que, de ser elegido, ayudará a que las personas con Síndrome de Down sean escuchadas.

“El Síndrome de Down es una condición normal de la cual no hay que asustarse. Creo que eso como que abre las puertas. A mí, esa condición fue como una bendición porque me ha abierto un montón de puertas. Entré a una universidad, me contrataron en un trabajo internacionalmente, trabajé para una fundación, hice mis prácticas profesionales, todo bien”, indicó.