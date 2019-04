Protagonista de 'Una Cunumi' asegura que la letra es una expresión artística

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Uno de los integrantes del grupo 'Made in Jueves', respondió este lunes a las cientos de críticas que se generaron en las redes sociales por la letra de la canción "Una Cunumi", que fue lanzada este fin de semana en las plataformas YouTube y Facebook.

En un video publicado por Qmayb' (nombre artístico) en su cuenta de Facebook, el protagonista descartó que la letra esté incitando a la violencia y discriminación contra la mujer, además, aseguró que las palabras de la canción son expresiones artísticas.

"He visto que hay un poco de controversia por el tema de una Una Cunumi (...) No incito a las drogas, no incito a nada. Por último, lo puedo decir. Es expresión artística y punto. Libertad de expresión, el que me quiera censurar está yendo en contra de la libertad de expresión. Listo. Un artista de cine mata gente en sus películas y no quiere decir que esté incentivando al asesinato, un artista de cine pone una escena donde viola a una mujer y no quiere decir que esté incentivando a la violación. Hay que pensar un poco más, de verdad. Hay gente muy pelotuda", expresó.

El grupo Made in Jueves está compuesto por tres muchachos, y en su canción se escuchan palabras con contenido explícitamente sexual, violento y ofensivo hacia la mujer.

Al respecto, el compositor cruceño Aldo Peña, dijo a Notivisión que la canción no le gustó porque no tiene coherencia en su contenido, por ello exhortó al grupo juvenil a escribir canciones que no sean sucias, duras y ordinarias.

"Yo sé de muchos artistas que componen bajo efectos de las drogas, el alcohol, y tienen frases palabra duras", indicó.

Por su parte la agrupación Artistas Unidos de Santa Cruz ha convocado a una concentración para hoy a las 9:00, en la plaza 24 de Septiembre, para repudiar y pedir a las autoridades que intervengan y tomen cartas en el asunto.