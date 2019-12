Atletas del fútbol femenino de Argentina protestan por trato injusto

Buenos Aires, Argentina Buenos Aires, Argentina

La tristeza de la capitana de El Porvenir lla hizo romper en llanto de impotencia cuando habló ante los medios de comunicación y dio detalles de la dura situación que atraviesan las jugadoras del conjunto de Gerli en el marco del primer torneo femenino profesional de la Argentina.

Las jugadoras denuncian que no pueden entrenar en la cancha del club y que tienen que hacerlo en un predio municipal. Tampoco les proveen materiales de entrenamiento como ser pelotas, pecheras o conos.

“Hay muchas cosas que faltan y eso es lo que más lástima nos da. Son cuestiones que no necesitan de plata y no les costaría nada dárnoslas”, dijo Tarsia, una de las jugadoras del club, dijo que son ellas y el cuerpo técnico las que se encargan de conseguir los materiales para poder hacer fútbol durante las prácticas.

El cuerpo técnico encabezado por Pablo Sosa no pasó desapercibido por su apoyo dentro del club. Tarsia comentó que al entrenador y a sus colaboradores ya les comunicaron que no seguirán en el cargo. De consumarse esta salida, ellas no se presentarán a jugar en la primera fecha del 2020, cuando se reanude el certamen luego del receso de verano.

La protesta de las jugadoras del conjunto de Gerli se viralizó el fin de semana en las redes sociales. Una casa de ropa deportiva se puso en contacto con el plantel y les ofreció enviarles un juego de pecheras sin costo alguno.