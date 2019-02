Publican carta de la mujer que se suicidó con su hijo

Colombia Colombia

Este pasado miércoles una noticia conmocionó a todo el mundo en las redes sociales, ya que una mujer identificada como Yessi Paola Moreno Cruz, decidió quitarse la vida lanzándose de un puente, junto con su hijo de 10 añitos en Colombia.



Esta lamentable noticia le ha dado la vuelta a todo el mundo, pero muchos la criticaron por haberse lanzado del puente, todos se preguntaban por que lo haría, hasta que hoy sale a la luz una carta que dejó en donde explica los motivos por los cuales se quitó la vida y también la de su hijo.

No tengo esperanza, he sido vencida y humillada , El hombre que dijo amarme me dejo sola, sola…

Me dejaron sin nada, todo lo que trabajé, todo lo que viví, todo lo que ame, todo lo que dí , se me arrebató en un instante , mi error fue confiar en las personas equivocadas . Que equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución! Qué equivocada estaba en ese momento que recibí “Ayuda” pensé que las cosas mejorarían, qué equivocada estaba cuando decidí darle una oportunidad más al amor! Que error mas grande cubrir un error con otro y eso me llevo a perderlo Todo.

Fallé en todo aspecto posible, y le fallé al ser que mas amo en la vida, no tengo cómo sostener su estudio, no tengo como darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro , cuánto lamento fallarte hijo , no tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo , respirar se hace cada vez mas difícil, amenazas, deudas , desamor , no puedo más. Me dirán cobarde , pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te pueda hacer daño por mi culpa , Si tan solo alguien me ayudara!!! ¿Quien me puede prestar dinero? Un hogar tal vez?.

No hay nadie… El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte. No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada. Esta vez no te fallar hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más…

¿Quién era Yessi?

La mujer tenía 30 años, como rezaba el documento de identidad que dejó en el lugar de los hechos. Era oriunda de la capital de Ibagué y según su cuenta en Facebook, estudió Administración en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Nació el 29 de diciembre de 1988 y estudió en el colegio Compusis de Colombia. Era madre soltera y profesaba el cristianismo, según lo que se puede leer en sus preferencias y gustos como la Iglesia Avivamiento.

Trabajó como vendedora de productos cosméticos de Avon y disfrutaba con sus compañeras y amaba las flores.

Algunas de sus amigas escribieron en su muro de Facebook y señalaron que era una mujer guerrera y trabajadora y que amó a su hijo.