@rodrigozalazar chciałby przekazać kilka słów: "I have to apologize for my foto from Instagram where I was standing in front of the gate to Auschwiz. It was not in my intention to insult concentration camp victims. I did not now where I exactly was standing when I was making this foto. I am ashamed of my act becouse now I know what happend behind this gate. I have deleteed this foto today in the morning and I am going to make a donation to one of Auschwitz memory foundation. I want to apologize everyone who felt offended by my act." „Muszę przeprosić za swoje zdjęcie na Instagramie, na którym stałem przed bramą Auschwitz. Nie miałem zamiaru obrażać ofiar obozu koncentracyjnego. Nie zdawałem sobie do końca sprawy z faktu, gdzie stałem robiąc to zdjęcie. Jest mi wstyd z tego powodu, ponieważ teraz wiem co wydarzyło się za tą bramą. Dziś rano usunąłem to zdjęcie i postanowiłem wpłacić datek na rzecz jednej z fundacji pamięci o Auschwitz. Chciałbym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się urażeni moim zachowaniem.”

A post shared by Korona Kielce (@koronakielce) on Aug 12, 2019 at 3:56am PDT