Puso cámara en su casa y descubrió algo terrible

Inglaterra, Reino Unido Inglaterra, Reino Unido

Una mujer no sale del asombro y la decepción hasta ahora, después de vivir una lamentable situación con su mejor amiga, cuando descubrió por medio de una cámara oculta que hizo colocar en su casa, la misma que grabó cómo su amiga extraía dinero de su cartera desde hacía 14 años. A Samantha Wood le resultó desgarrador observar en un monitor a su inseparable compañera de escuela, Mellisa Colliers, mientras hurgaba en su bolso y se guardaba billetes en el sostén.

La víctima notaba que le faltaba dinero de manera frecuente desde las Navidades de 2018 y, aunque al principio pensó que lo podría haber perdido o gastado sin darse cuenta, comenzó a sospechar cuando desaparecieron los ahorros de la alcancía de su hijo. Samantha Wood quiso disipar sus dudas: compró una videocámara por Internet, la colocó detrás de la tostadora en la cocina de su domicilio... y filmó a su amiga in fraganti.

"Actuó como si nada hubiera pasado y preparó un té, como si le hubiera hecho un favor", expresó la damnificada.

Wood quería a Colliers como una hermana y le dolió que a ella no le preocupó ni una sola vez que, al robarle, iba a afectar a su capacidad para pagar las cuentas y perjudicar a su hijo.

Lo que más le dolió a la víctima fue que la delincuente no necesitaba el dinero debido a que trabaja a tiempo completo, pero se volvió codiciosa porque deseaba salir, comprar ropa o comida para llevar. Cuando Samantha Wood denunció los hechos, Mellisa Colliers fue detenida y el pasado 11 de noviembre se declaró culpable por un cargo de robo y cinco de allanamiento de morada.

Tras el arresto, envió numerosos mensajes de disculpa a su examiga, en los que aseguró que no pudo controlar su impulso de robar. La acusada se presentó en la corte de Kingston upon Hull esta semana para escuchar el veredicto sobre su caso, aunque los detalles de su sentencia no han trascendido.