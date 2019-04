Quedó atrapado en un túnel que cavó para espiar a su exesposa

Un hombre de 50 años identificado como César Arnoldo Gómez, quedó atrapado en un túnel que él mismo cavó para poder espiar a su exesposa, una semana después de que se separaran tras una relación de 14 años.

El hecho ocurrió el miércoles, cuando el sujeto fue rescatado tras quedar sepultado debajo de la casa de su exesposa Griselda Santillán, ubicada en la localidad de Puerto Peñasco, en el estado mexicano de Sonora.

La propietaria del lugar llamó a las autoridades al escuchar fuertes ruidos que surgían del suelo y encontrar un orificio en la tierra de la propiedad. La mujer afirma que inmediatamente supo que se trataba de su exmarido porque encontró sus pertenencias a la entrada del túnel.

"Yo le grité que se saliera, y no me hizo caso", indicó Santillán a Noticias Telemax, precisando que comenzó a escuchar ruidos días atrás pero se intensificaron el día del hallazgo. "Él tenía una demanda. Él no entiende, y viene y me molesta", reveló.