Reciclaje: buscando resultados positivos

Desarrollar una conciencia ecológica de residuos es fundamental para proteger al planeta de los desastres ambientales que están ocurriendo. Los beneficios que se generan al reciclar, se transforman en un aporte de cada uno de nosotros para el medio ambiente.

Hay que tener en cuenta que cuándo se recicla se ayuda a reducir el desperdicio, ahorrar recursos naturales y energía, minimizar la contaminación, preservar la flora, la fauna y aunque no lo crean, ayuda a crear nuevas fuentes de trabajo.

Sin duda alguna no es nada fácil crear conciencia en poco tiempo y que este hábito de reciclar y contribuir al cuidado del planeta sea la meta de todos, pero no es imposible siempre y cuando se tenga presente algunos datos como; clasificar todos los residuos que se generan en orgánicos e inorgánicos para distinguir claramente lo que es factible reciclar y lo que no.

No hay que olvidar que es necesario conocer el tiempo que se toman los microorganismos en descomponer algunos materiales, y para eso te ponemos al tanto de estos datos interesantes que es bueno los tengas presentes ante cualquier caso. Las botellas plásticas por ejemplo tardan en descomponerse 500 años o más; las bolsas plásticas de 12 a 20 años; los vidrios 4.000 años; los zapatos de cuero de 25 a 40 años y el hierro 10.000 años.

Si nos damos cuenta es mucho tiempo, y durante ese proceso, el medio ambiente se ve afectado y por ende nosotros también, por eso es importante leer, conocer y aprender. En Bolivia estamos dando pasos agigantados en esta labor de concienciar a la población de que un mundo sano, es un mundo con vida.

En nuestro país se ha vivido una campaña muy prometedora en este trabajo de crear conciencia, "El plástico no es basura" era el nombre de la campaña de Empacar en 2018, una de las empresas que desde hace varios años viene trabajando en este tema del reciclaje, programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que llevó a colegios, empresas, centros deportivos y condominios de la urbe cruceña.

Y es ahí donde se empieza un arduo camino en busca de resultados positivos. Los sectores representativos de la sociedad como instituciones y colegios fue su punto estratégico y podría llamarse un proyecto de Bolivia hacia el mundo.

En nueve meses la iniciativa de Empacar logró recaudar más de 4.000 kilogramos de plástico, que serían reutilizados. Para esta empresa nacional, como para muchas más, se pueden hacer infinidad de cambios, tanto en los hábitos, como en la forma de descartar, lo que llega a espacios en los que se desarrollan los ciudadanos.

Hablar de la importancia del reciclaje es un trabajo de todos, que conjuntamente con empresas como Empacar y otras, podemos lograr un planeta limpio y libre de contaminación.