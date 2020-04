Reprogramación de actividades educativas se definirá a mediados de abril

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, informó que a mediados de abril se definirá la reprogramación del calendario de actividades escolares y universitarias, esto después de una evaluación integral sobre la situación de la emergencia sanitaria que afecta al país por la pandemia del Covid-19.

"Estamos trabajando bajo la hipótesis de que con los datos actuales podría haber una reprogramación del calendario escolar, esta situación se está analizando y la decisión se tomará a mediados de abril en función de una evaluación general, la reprogramación que se haga será en función de afectar lo menos posible a los estudiantes", declaró la autoridad educativa en rueda de prensa.



Explicó que los alcances de la reprogramación del calendario escolar dependerán también de la evaluación que se haga con todos los actores del servicio educativo, privado, fiscal y de convenio.





Sobrecargas de tareas

Con relación a las tareas escolares instruidas vía plataformas virtuales, el ministro Cárdenas, dijo que los docentes deben utilizar este recurso de aprendizaje sólo como un apoyo, no así para suplir las clases en aula que no lograron impartir.

"El origen de esta dificultad se debe a la escasa comprensión sobre las posibilidades, virtudes y limitaciones de las plataformas virtuales. La cuarentena total nos pescó de sorpresa a todo el país, buena cantidad de nuestros centros educativos no tienen desarrollados plenamente plataformas virtuales y tampoco los docentes la comprensión sobre la educación virtual, hay una deficiente comprensión", reconoció.



"Quiero decirles a esos docentes, que una plataforma virtual nunca va a sustituir las clases que imparte un educador, un profesor, las plataformas sirven para desarrollar aspectos teóricos porque no son tan útiles en los aspectos prácticos", remarcó.



En reunión con representantes del subsistema de educación privada, (colegios y universidades) se acordó que recomendarán a sus afiliados no sobrecargar de tareas a los estudiantes y tampoco den instrucciones de comprar láminas y otros recursos que complica a los padres de familia en esta coyuntura de crisis sanitaria.

Los excesos que comentan los docentes pueden ser denunciados a las líneas gratuitas 800100050 y al 71555592.

Flexibilidad de pagos

Víctor Hugo Cárdenas afirmó que en el caso de la educación privada, los colegios y universidades deben tener tolerancia, flexibilidad y comprensión en el pago de sus cuotas.

"Aquellos padres de familia que tienen dificultades y no pueden cumplir con el pago, hemos conversado con la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) para que haya una actitud flexible y para quienes no puedan pagar lo hagan una vez que se reanuden las clases normal. Así que flexibilidad, tolerancia y comprensión son los principios que hemos acordado con Andecop", aseveró.

En cuanto a las universidades, Cárdenas señaló que existen dos tipos de planeamientos curricular, el sistema de modular y el semestral.

"En el semestral hay más dificultades, pero nos hemos reunido con la Asociación Nacional de Universidades Privadas (Anup) y ellos también van a tener una actitud flexible con aquellos padres y madres de familia que no han podido o no van a poder cancelar sus pagos", indicó.