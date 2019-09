Resbala por una cascada de 15 metros y sobrevive

Hawái, EE-UU. Hawái, EE-UU.

Heather Friesen es una joven estadounidense de 23 años. Estaba de paseo en Hawái junto a sus amigo. todo pasó repentinamente, durante uno de sus paseos, resbaló y cayó desde la cima de una cascada de 15 metros de alto. Ella logró grabar su terrible experiencia y compartirla en las redes sociales.

La chica dio a conocer que todo ocurrió cuando llevaba su cámara GoPro encendida dispuesta a registrar lo que debía ser un momento de adrenalina, pero un garrafal descuido casi le cuesta la vida. Las imágenes, registradas, nos dejan ver que Friesen cayó desde una cascada de más de 15 metros de altura tras resbalarse desde el borde en donde había varias rocas mojadas.

Luego del impacto, tuvo que esperar varios minutos hasta que llegue su compañero que la ayudaría ante su dificultad para respirar. Afortunadamente, la joven sobrevivió a la caída, pero sufrió graves lesiones que incluyeron varios cortes, un pulmón colapsado, la fractura de un omóplato, así como de diez costillas.

"Encendí la cámara unos segundos antes de caer. Apenas estábamos en la primera cascada de nuestra caminata. Intenté ver sobre el borde y acabé resbalando. No es un lugar del que te puedas aventar, porque el estanque tiene casi un metro de fondo, te matas si caes de la manera equivocada. Me puse a pensar en lo tristes que se pondrían todos, mi familia estaba tan lejos y ellos estarían tan preocupados. El novio que tenía en ese momento, que ahora es mi esposo, jugaba béisbol para la UH, y estaba en un viaje en California mientras yo caía por la cascada. También pensé que él se pondría mal. Estaba segura que me iba a lastimar, que eso iba a arruinar mi carrera en el voleibol. Entonces dije: Heather, necesitas caer sobre tu lado izquierdo del cuerpo, para que no te lastimes el codo derecho, que es el que usas para golpear el balón".

Sorpresivamente, así fue, la joven se logró inclinar y sobrevivir. Actualmente es una deportista profesional. Finalmente, un helicóptero tuvo que rescatarla y sacarla de la zona boscosa. "Yo sólo me concentré en pensar que todo iba a estar bien y que volvería a jugar de nuevo, que lo haría", recuerda.

"Tiempo después descubrí que otras personas se habían caído del mismo lugar y habían muerto. Yo sé que Dios salvó mi vida aquel día", concluyó la protagonista del impactante clip.