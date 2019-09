Cuatro hermanitos vivían en pésimas condiciones de insalubridad y sin alimentación según la denuncia que los vecinos de la zona Huayna Potosí, Tercera Sección, de ese distrito a la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, interpusieron ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito Municipal 5, de El Alto.

Una niña de dos años, y sus tres hermanos de 13, 10 y cinco, fueron rescatados en un operativo de la Defensoría, en el interior de una vivienda donde reinaba el desorden. Los niños yacían sobre un montón de basura y sin haber consumido alimentos; mientras que sus padres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras cinco personas.

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Dorian Ulloa, explicó sobre el caso que “el programa Alerta Ciudadana, a denuncia de vecinos, familiares y a requerimiento de la Defensoría, se constituyó en la zona Huayna Potosí, a efectos de coadyuvar con el rescate de cuatro menores quienes se encontraban al interior del domicilio con sus padres” y que agregó que “lastimosamente, estas personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas con otros ciudadanos”.

La autoridad explicò que los menores fueron trasladados hasta la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 5, donde se procedió a la valoración física y psicológica por un equipo de profesionales, para que posteriormente sean conducidos hasta el Hogar 24 Horas para precautelar su integridad física.

“Los menores fueron encontrados en situación totalmente precaria, no tenían cubiertos, no tenían garrafa, sólo tenían una olla que utilizaban con leña para poder cocinar; no se ha encontrado al interior alimentos, lo que sí se ha encontrado son bebidas alcohólicas”, señaló el secretario edil.