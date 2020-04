Rescatan a una mujer atascada en una lavadora

Virginia, EEUU Virginia, EEUU

Un juego de escondite para una familia de Virginia dio un giro incómodo cuando una joven de 18 años tuvo que ser rescatada por el departamento de bomberos después de quedar atrapada dentro de una lavadora.

Amari Dancy eligió el escondite poco convencional mientras jugaba con sus parientes más jóvenes el domingo pasado en su casa de Woodbridge, Virginia, según NBC News.

"Ya nos habíamos escondido debajo de la cama, en el armario, y no podíamos bajar al sótano", dijo Dancy a la tienda. "Entonces, pensé" Oh, está bien, escondámonos en la lavadora ". La prima menor de Dancy la encontró y notificó a los adultos en la casa, que llamaron al 911, según el informe.

"Estaba realmente preocupada de ver si me iban a sacar o no", dijo Dancy. Los miembros del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Prince William pudieron quitar la parte superior del aparato y sacar a Dancy de forma segura. “Una vez que descubrieron qué hacer ... me sentí aliviada. Solo quería salir de allí ”, dijo la adolescente. "Quiero decir que es bastante vergonzoso, pero todo lo que puedo hacer es reírme".