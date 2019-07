Reto viral: ¿Y tú ya hiciste un #PandaChallenge?

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

¿Quién no probó de niño su inconfundible sabor los días de intenso calor? La gran mayoría tendrá algún recuerdo con estos helados, pues bien cientos se encargan de difundir mensajes para incentivar el consumo de los “Helados Panda”, subir sus fotos consumiendo ese producto y también dar información de dónde puede encontrar el producto.

La empresa de Helados Panda, Inal Ltda están al borde de la desaparición. Sus trabajadores, que tomaron las instalaciones de la empresa exigen que se convierta en empresa social, como indica la normativa.

Tristemente los dueños de la empresa ya no están en el país, dejaron una deuda bancaria por más de un millón de dólares, actualmente no está operando, hay dos meses de sueldos devengados, no se cancelaron aguinaldos, bonos de transporte, ni aportes a las AFP’s de 98 miembros del personal. Esto llevó a una huelga de brazos caídos.

Ahora conocemos la realidad por la que atraviesa esta tradicional empresa, bajo el lema de salvar una empresa que estuvo presente en nuestra infancia se inició este intenso movimiento en redes sociales.

"Estuvo en nuestra infancia y tiene que estar en la infancia de tus hijos. De nada sirve lamentarse por Facebook, hagamos un #PANDACHALLENGE, subí a tu perfil una foto con tu helado favorito, podemos hacerlo viral” señala uno de los muchos mensajes.

La última palabra la tienen los usuarios, “Ahora es cuando podemos hacer algo por una de nuestras empresas, súmense, salvemos helados PANDA, tenemos el poder a través de nuestras redes para hacer algo” enfatiza otro mensaje.