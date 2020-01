Revilla: "El jueves se definirá quien acompañará a la Presidente Áñez"

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que hasta el jueves se definirá quien será el acompañante de la presidenta Jeanine Áñez por la alianza "Juntos" con miras a los comicios del 3 de mayo.



"Estamos trabajando en ello y hasta el jueves ya vamos a elegir a la persona que va acompañar a la presidenta (Jeanine Áñez), estamos haciendo distintas evaluaciones sobre cuál será el mejor perfil y lo anunciaremos como corresponde", dijo a los periodistas.



Revilla ratificó su respaldo a la presidenta Áñez, para formar un bloque "fuerte y único" y derrotar al Movimiento Al Socialismo (MAS), y afirmó que la mandataria tiene la posibilidad de generar un "proyecto de unidad y estabilidad" para el país.



Asimismo, se refirió al pedido de varios actores políticos y de organizaciones sociales que exigen la renuncia del presidente del TSE, Salvador Romero, y destacó su trayectoria.



"Una cosa es designar a una persona con la trayectoria y el currículum que tiene Salvador Romero y otras que eran absolutamente desconocidas y simplemente tenían la virtud de ser militantes del partido de gobierno, que no es el caso", dijo.



Además, recordó que los seis vocales del TSE fueron nombrados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que el MAS tiene mayoría, por lo que no se justifica poner en duda la imparcialidad del TSE.



El alcalde de La Paz expresó su confianza en que el presidente del TSE garantizará resultados serios en las elecciones generales del 3 de mayo que reflejarán la voluntad popular y no un fraude como el que se cometió el 20 de octubre del año pasado.



También se refirió a la llegada al país del candidato a la presidencia del MAS, Héctor Arce, de quien dijo que tiene derecho a hacer política, ya que en el país se vive en democracia.

Fuente: ABI