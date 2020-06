Revilla: "El que ose incrementar los pasajes va a ser sancionado"

En declaraciones ante los medios de comunicación el alcalde de la ciudad de La Paz, Luis Revilla, aseveró que el incremento de los pasajes en el transporte público no está en discusión.

"No hay nada de eso y el que ose incrementar los pasajes va a ser sancionado porque no se ha discutido ningún incremento de pasajes y no se va a discutir en siguientes días", afirmó la autoridad, aseveró la autoridad edil.