Mundo Mundo

Ricky Martin esta en su mejor etapa, indudablemente sus 47 años no son nada para el cantante puertorriqueño. La edad no ha afectado en absoluto esa presencia rígida y atractiva que tiene. Sin duda alguna el boricua no solo canta cada vez mejor, sino que está cada día más bueno.

Su esposo Jwan Yosef se lleva todas las miradas cuando aparece en algún evento o en alguna fotografía tomada al descuido y publicada, pero Ricky Martin es una figura que nunca pasará de moda.

Basta con fijar la mirada en sus dulces ojos para suspirar y derretirse. Su rostro no es el único protagonista, el ejercicio también le sienta muy bien a Ricky ¿Alguien se anota para las clases de gym con él?