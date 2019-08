Los cantantes latinos Ricky Martin, Camila Cabello y J. Balvin expresaron su preocupación por los incendios en la selva del Amazonas que están devastando el llamado pulmón de la Tierra desde hace tres semanas e instaron a las autoridades a hacer más para combatirlos y a los medios a darles más difusión.

El puertorriqueño Ricky Martin comparó el incendio del 15 de abril en la catedral de Notre Dame, en París, con lo que está pasando en Brasil y cuestionó por qué los líderes mundiales no están uniendo fuerzas para sofocarlo.

"El pulmón de nuestro planeta lleva tres semanas en llamas. No hay cobertura mediática y tampoco billonarios. 'THIS IS A REAL GLOBAL ISSUE. Where are de real leaders OF THE WORLD joining forces for The Amazon' (Este es un tema real global. ¿Dónde están los líderes reales del mundo uniendo fuerzas por el Amazonas?)", agregó.