Familia de Camacho alerta sobre posible motín en Chonchocoro; Gobierno garantiza normalidad

José Luis Camacho, padre del gobernador electo, afirmó que estos hechos podrían interpretarse como una advertencia y pidió al Gobierno que garantice la seguridad de su hijo.
17/08/2025 13:37
Escuchar esta nota
La familia del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, alertó este domingo sobre una posible situación irregular en el penal de Chonchocoro, tras recibir información de que en su celda habrían ingresado un casco y un chaleco antibalas.
Además, pidió al Gobierno garantizar la seguridad de su hijo durante la jornada electoral.
Consultado sobre la participación de Camacho en las elecciones, José Luis explicó que su hijo tiene registrado su recinto en Santa Cruz y no emitió su voto
Por su parte, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó que exista alguna situación de riesgo o motín en el penal y descartó las declaraciones de la familia.
“Rechazamos categóricamente un supuesto motín policial en el recinto penitenciario. Convocamos al pueblo a no dejarse llevar por este tipo de desinformación que pueda generar incertidumbre”, señaló.
Mira la programación en Red Uno Play