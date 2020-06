Ricky Martin vive con miedo por ser latino y homosexual en EEUU

"Soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo en los #EEUU. O sea, soy una amenaza para esta gente por donde lo veas", dijo el astro @ricky_martin durante una entrevista con el presentador @enriquesantos donde abordaron la crisis que vive en ese país luego del asesinato del afroamericano #GeorgeFloyd. - - - #RickyMartin #CrisisEnEEUU #USA #ProtestasEnEEUU #LaSopaNews

A post shared by La Sopa.Com (@lasopa_news) on Jun 6, 2020 at 2:23pm PDT