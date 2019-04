Riquelme: “Nos trataron como si fuéramos un equipo de barrio”

Súper Deportivo.- Marcos Riquelme, delantero del Club Bolívar, expresó su molestia con los percances vividos en la previa del partido que la “Academia” jugó con Destroyers, en el Ramón Tahuichi Aguilera, anoche.

“Sorprende porque nos trataron como si fuéramos un equipo de barrio. Es la primera vez que me pasa, no nos dieron un camarín, no teníamos para ir al baño, ni tampoco donde recibir masajes”, detalló el delantero, notoriamente molesto con los malos momentos vividos en territorio cruceño.

Cabe recalcar que los “celestes” no contaron con un camarín para cambiarse y efectuar el trabajo de calistenia previo a disputar el encuentro ante la plantilla “canaria”. Lo más sorprendente fue que ni siquiera pudieron utilizar los servicios sanitarios y un miembro de la plantilla se indispuso, según versiones del entrenador César Vigevani.

“Son cosas muy incomodas; imagínate que los jugadores tenían ganas de ir al baño y debían ir afuera o cruzar al parque. A estas alturas no podemos vivir este tipo de situaciones. Se supone que queremos que la liga se profesionalice”, añadió el DT “Académico”.

El equipo paceño arribó a la Sede de Gobierno, la tarde de este jueves, y retornará a las prácticas en su campo deportivo de Tembladerani mañana, con la mira puesta en San José, su próximo rival en el marco del certamen local.



Periodista .- Ángela Apaza