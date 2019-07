Según confesó el cantante británico Robbie Williams en una entrevista para el podcast 'Alien Nation', que tiene temor de ser contactado y raptado por extraterrestres, por esta razón contrató guardaespaldas para que lo proteja las 24 horas del día.

"El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue mi propia seguridad: me daba miedo lo que estaba sucediendo a mi alrededor cuando estaba solo", cita sus palabras New Zealand Herald. "Siempre me ha aterrado (la idea de) hablar con ellos (los extraterrestres), porque eso confirmaría su existencia", agregó.

Como fuere, el cantante reconoció que sus propios avistamientos de ovnis podrían haber sido alucinaciones y que incluso "puede ser [que tenga] una enfermedad mental", pero sintió que tenía "la obligación" de compartir su historia "con los escépticos".

En la misma entrevista, Williams hizo otra sorprendente revelación, asegurando que fue contactado por el espíritu de la cantante Mama Cass, del grupo The Mamas and the Papas, que falleció en 1974 y, según afirma el británico, lo contactó hace unos 18 años, cuando alquilaba una propiedad en Los Ángeles, EE.UU.

Según Robbie, sintió desde el primer momento la presencia de algo paranormal en el sitio, por lo que le habló directamente al fantasma y le dijo: "Sé que estás aquí y voy a respetar tu espacio. Te pido por favor que respetes el mío, porque te tengo miedo". Supo que el espíritu era el de Cass Elliot porque una noche apareció en su televisor la canción 'California Dreamin', y en ese momento en la habitación "había un silencio que nunca experimenté antes ni después", indicó la estrella.