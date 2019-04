Rodríguez Veltzé se abstiene de emitir opinión sobre el 21F

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El expresidente y candidato a comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eduardo Rodríguez Veltzé, respondió a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que se abstendrá de emitir posición sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que rechazó una nueva repostulación de Evo Morales.

El Gobierno nacional postula al agente de La Haya para que ocupe un espacio dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

"No siendo parte peticionante en el caso, por mi condición de candidato a la CIDH y por respeto al criterio de independencia que la Comisión adopte en el tratamiento de dicho caso, me abstengo de formular una posición pública sobre el mismo, más aún si el Reglamento de la CIDH prevé que los miembros de la Comisión no podrán participar en discusión investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido la consideración de la Comisión si fuese nacionales del Estado objeto de consideración general o específica", justificó Rodríguez.

La APDHB solicitaba que el exmandatario "exprese su posición clara y concreta sobre el respeto a los resultados del referéndum del año 2016, y la sentencia 0084/2017 que habilita de manera ilegal al presidente Evo Morales para las próximas elecciones de octubre".

Veltzé dio a conocer su respuesta mediante una carta dirigida a Carvajal y que publicó en su cuenta de Twitter. En la misma, aclara que no perteneció ni pertenece a ningún partido político y que como funcionario público se mantuvo independiente a los gobiernos de turno.

"Como es de conocimiento público, en el curso de mi carrera profesional no he militado en partido político alguno ni tampoco guardo cercanía con relación estrecha con ello", afirma.