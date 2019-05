Romero niega haber ratificado a Medina en la dirección de la Felcc

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó este jueves que conoció al coronel Gonzalo Medina en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, y descartó que la cartera de Estado que dirige lo hubiera sostenido en el cargo durante tres gestiones en la dirección investigativa criminalística.

En conferencia de prensa, Romero aseguró que las designaciones en los comandos y direcciones departamentales son de exclusiva competencia del Comando General de la Policía Boliviana y no del Ministerio de Gobierno.

“Yo a Medina lo conocí en la Felcc, yo no lo nombré, tal vez tendrían que preguntarle al que lo nombró, entiendo que fue nombrado en 2016, si no me falla la memoria estaba de comandante, probablemente Sabino Guzmán. Nosotros no designamos a los directores departamentales ni siquiera nacionales”, sostuvo la autoridad.

Ratificó que quien debió cumplir con la captura del narcotraficante extraditable Pedro Montenegro Paz era la Interpol, y que ante ese incumplimiento su persona ordenó investigar a las últimas cuatro gestiones de esta unidad.

"Hemos instruido es que de ahora en adelante toda la lista de Interpol que se cuelga en Francia en el sistema, en lo que corresponde a notificaciones con sello rojo estamos pidiendo que sean de acceso público", indicó.

Gonzalo Felipe Medina Sánchez asumió la dirección de la Felcc en Santa Cruz en 2016. Tras la divulgación de un audio del excomandante Rómulo Delgado, que señalaba que su alejamiento era por la investigación que estaba realizando hacia el jefe policial por su supuesta participación en un envío de droga que salió de Santa Cruz, vía Panamá, con destino final a Estados Unidos, el 14 de abril de este año Medina fue suspendido del cargo.