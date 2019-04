Romero pide que lo investiguen y dice que no tiene nada que esconder

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, salió al paso este jueves y pidió a la oposición que lo investiguen, ya que no tiene nada que esconder en relación a los casos de corrupción y narcotráfico en el interior de la Policía Boliviana.

Desde Demócratas, a la cabeza del diputado Tomás Monasterio, exigió al Gobierno la destitución de Romero y que sea incluido en la investigación por los supuestos vínculos de exjefes policiales con el narcotráfico y el extraditable Pedro Montenegro Paz, buscado en Brasil por el envío de sustancias controladas. Por su parte algunas voces de la Conalcam también exigieron una investigación hacia el titular de la cartera de Gobierno.

"Ahora algunos aprovechan, dicen que se investigue, que investiguen lo que quieran, el ministro de Gobierno no tiene nada que esconder en absoluto", dijo el ministro en entrevista con Patria Nueva.

En conferencia de prensa desde La Paz, Romero recordó que él siempre se destacó por la "transparencia y humildad" que permitieron colocarlo en esa cartera de Estado y alcanzar importantes objetivos con el trabajo de la Policía, entre ellos, la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico.

"Hemos dado avances importantes, o sea eso no me lo quita nadie, y tenemos resultados históricos que no tienen precedentes, destacados por organismos internacionales", indicó.

El miércoles, el comandante general de la Policía, Yuri Calderón, determinó suspender a todo el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz (Felcc), alrededor de 150 efectivos, como una señal de que la entidad del orden está decidida a luchar contra la corrupción.