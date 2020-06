Rompieron la cuarentena por un churrasco que terminó en un incendio

Un grupo de personas decidieron saltarse las normas vigentes que rigen en torno a la cuarentena y juntarse en la vía pública y al aire libre para organizar un churrasco pero la situación se les salió de control y provocaron tremendo incendio.

Hasta hace poco, la provincia de Mendoza, Argentina, no tenia la libertad que tiene ahora al momento de llevar adelante reuniones de varias personas. Pero fue a partir de esta semana que se habilitó para que grupos de hasta 10 personas puedan juntarse únicamente en viviendas.

No obstante, un grupo de personas decidió ignorar la normativa y juntarse en la vía pública y al aire libre para hacer un gran asado que no terminó para nada bien. Al momento de juntarse no tuvieron en cuenta dos cosas: la alerta que rige por el viento Zonda y la legislación por el COVID-19.