Rosalía, Swift, Cardi B y Missy Elliott llevan el poder femenino a los premios MTV

(Reuters) - Taylor Swift ganó el premio video del año y Ariana Grande fue votada como artista del año, en una entrega de los MTV Video Music Awards del lunes en la que las mujeres pisaron fuerte, mientras la rapera Cardi B fue reconocida en la categoría de mejor video de hip hop.

La cantante de pop alternativo Billie Eilish, de 17 años, le ganó a Lizzo al ser nombrada artista PUSH -mejor artista nueva- en el programa votado por los fans.

Otro recién llegado, Lil Nas X, se llevó a casa el premio de mejor canción del año por "Old Town Road", su colaboración de country rap con Billy Ray Cyrus que estuvo durante 19 semanas consecutivas en lo alto de los rankings de singles de Billboard.

Swift y Grande asistieron a la ceremonia en Newark, New Jersey, con 10 nominaciones cada una.

Grande no participó del show del lunes porque está de gira por Europa, así que Swift estuvo a cargo del concierto de apertura con la interpretación de su single a favor de la comunidad LGBTQ "You Need to Calm Down" de su nuevo y ya exitoso álbum "Love".

Al aceptar el premio de video del año, Swift dijo que el hecho de que los VMA sean elegidos por los fans "significa que quieren un mundo donde todos sean tratados igual ante la ley".

Cardi B ganó en una categoría de mejor video de hip-hop dominada por hombres por "Money" y dijo en su discurso de aceptación: "Gracias, Jesús".

Rosalía se llevó el primer premio de MTV para una cantante española en las categorías de mejor coreografía y mejor video latino por la canción "Con altura" que hizo en colaboración con el colombiano J Balvin.

La cantante española cantó en vivo su canción "Yo x ti, Tú x mí" junto a Ozuna.