Se confirma primer caso de futbolista famoso con Covid-19

Comunican oficialmente que el coronavirus llegó a la Bundesliga, puesto que ya existe el primer caso de contagio, luego de que el Hannover 96 informó que Timo Hübers contrajo el Covid-19 en un evento extrafutbolístico el último sábado.

La desafortunada noticia fue hecha oficial por el propio club, el cual invitó a mantener la calma y que aseguró que Timo Hübers, de 23 años, se encuentra estable y aislado. Además, manifestó que el resto del plantel ya estaría sometiéndose a las pruebas correspondientes para ver si también están infectados con el virus.

Aunque los últimos días se ha asociado a muchos futbolistas que posiblemente estén infectados, como lo sucedido con Kylian Mbappé que estuvo bajo observación, el caso de Timo Hübers se convierte en el primero confirmado de un futbolista con Coronavirus.

Sin embargo, este caso presenta una particularidad, pues el infectado -que se contagió en un evento en Hildesheim- el último sábado por la noche, no habría presentado ningún tipo de síntomas y no hubiese detectado el contagio si no fuera porque uno de los amigos con los que estuvo había dado positivo al virus.

El defensor, que milita actualmente en la Bundesliga 2, segunda división de fútbol alemán, se encuentra por ahora estable y ha sido puesto en cuarentena para evitar contacto alguno con el equipo.