Tras el nacimiento de Lunnet, segunda hija de Sebastián Putz, el presentador decidió despedirse de El Mañanero pero no quiso dejar vacío este puesto y en su reemplazo dejó a su hermano gemelo.

La despedida no significa un adiós de la Red Uno, pues el rubio seguirá siendo el choco del Whatsapp en el programa Que No Me Pierda. Sin embargo después de dos años de madrugar para salir en pantalla será difícil que su público no lo extrañe, es por eso que antes de irse presentó a Deyson Putz, el hermano jamás visto de Sebastián. Conócelo en este video: