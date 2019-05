Secuestros express: delitos sin datos claros

La Encuesta Nacional de Victimización del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indicó que 81.291 mexicanos admitieron que ellos, o algún miembro de sus familias, habían sido secuestrados en el transcurso de 2017.

Si se toma como referencia esta cifra, en ese año se habrían producido 200 secuestros al día en el país. Sin embargo, las cifras difieren. Ese año sólo se presentaron 1.387 carpetas de investigación por este delito en todo México.

Esta falta de indagaciones y de claridad en las cifras se debe a la ausencia de denuncias: en 2018 únicamente se reportó uno de cada 10 secuestros. En la última década, las denuncias han ido en aumento, pero quedan muy lejos de la realidad. Mientras que en 2007 se abrieron 438 carpetas de investigación, en 2008 se contabilizaron 907.

Los datos más altos de los últimos doce años se registraron en 2013, primer año de gobierno del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, cuando se presentaron 1.683 casos.

"Esto no es un fenómeno, es algo que va mutando, pero siempre va en aumento. Hasta ahora no he visto ninguna medida pública que impacte en su incidencia", añadió Pablo Cartens al diario digital.

Baja California, Ciudad de México, Tlaxcala y Baja California Sur eran los estados en los que se registraban más secuestros por cada 100.000 habitantes en el año 2006, según las cifras de denuncia. Para el final del gobierno del panista Felipe Calderón, esta tendencia cambió, y Guerrero, Morelos, Tamaulipas y Coahuila se convirtieron en los estados con mayor número de secuestros.

A pesar de estas estimaciones, la falta grave de claridad en las cifras dificulta qué territorios se ven más afectados en la actualidad. La inexistencia de denuncias, y el aumento del número de secuestros en los últimos años, hace trascendental que cada estado evalúe su capacidad de encarar esta problemática, y emprenda acciones eficaces para abordar la impunidad del delito.