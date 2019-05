Estados Unidos Estados Unidos

La actriz y cantante estadounidense, Selena Gomez, encendió las redes sociales luego de posar en bikini y presentar una colección de bikinis que diseñó para impulsar la nueva marca de su mejor amiga, Theresa Mingus.

En una sesión de fotos, la ex chica Disney lució las prendas que creó para la firma "Krahs Swim". A través de redes sociales confesó que diseñó las piezas especialmente para que escondieran la cicatriz que le quedó tras someterse a un trasplante de riñón.

"Me lo pasé muy bien diseñando los bikinis. Fue divertido. Uno de los diseños que hice tiene talle alto y un cinturón. Yo pasé por una cirugía de trasplante de riñón y me gustan los trajes de baño que cubran esa parte y me hagan sentir cómoda", reveló en Instagram.

Theresa Mingus, la propietaria de la marca, conoció a Selena Gomez hace cinco años, cuando comenzó a trabajar para ella como asistente. Desde ese momento se hicieron íntimas, y la actriz quiso apoyar a su amiga en un proyecto tan importante.

"Conocí a Theresa hace cinco años. Trabajamos juntas y nos convertimos en mejores amigas. Ella me ha enseñado cómo ver la vida de forma divertida, despreocupada y edificante. Me ha mostrado cómo ser una mujer fuerte y sin miedos. Es preciosa, amable e inteligente. Vi que era capaz de alcanzar sus sueños. Sólo quiero verte perseguirlos y volar. Y aquí estás, haciendo que pase. Te quiero y estoy muy orgullosa de ti", escribió Selena Gomez en su cuenta de Instagram esta semana, dos días antes del lanzamiento de la colección.

Según explicó Theresa Mingus, la firma se inspira en el deseo de crear trajes de baño que se adapten a las mujeres de todas las formas y tamaños. La línea de la actriz, "Selena x Khras Swim", incluye un bañador de una pieza, braguitas que llegan a la altura de la cintura (tiro alto) y partes altas de escote pronunciado.