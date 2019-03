Selena Gómez retorna a la música de la mano de J Balvin

Estados Unidos Estados Unidos

La ex chica Disney estrenó el primer single de su nuevo disco marcando el inicio de su regreso a la música. "I Can't Get Enough", se titula la canción donde J Balvin, Tainy y Benny Blanco se divierten junto a la estrella en una cama gigantesca y vestidos en pijama.

La cantante había estado publicitando su nuevo tema con fotos en redes sociales, donde adelantaba los outfits que se ocupaban en el video, además de la buena relación existente entre los cuatro artistas que colaboran en el tema. Esto mantuvo la atención de sus fanáticos hasta tener el resultado final.

Durante los últimos meses de 2018, la cantante se había alejado de las redes sociales y estuvo en un centro de terapéutico para tratar su ansiedad. Tras recibir el alta la cantante volvió a compartir con sus fanáticos y en unas de las fotografías aseguró que para este 2019 tiene varios proyectos.