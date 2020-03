Senadores aprueban ley para diferir créditos y reducir el pago de servicios básicos al 50%

Este viernes la Cámara de Senadores sancionó la Ley de diferimiento (aplazamiento) del pago del capital, intereses y otro tipo de gravámenes de los créditos que tengan los ciudadanos en distintas entidades financieras por el tiempo que dure la emergencia del coronavirus. La norma otorga seis meses posteriores al levantamiento de la pandemia para su regularización.

“La banca no puede cobrar intereses por estos meses, no es apropiado, porque en estos momentos la gente está precautelando por su salud y no pueden salir a trabajar los que viven al día. Haciendo un análisis se predispuso un congelamiento del pago de los intereses. Lamentablemente hay agentes de crédito que están llamando a los usuarios para que paguen, aunque sea el interés, eso está en contra de la normativa”, aseveró la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa.