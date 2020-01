Sesión convocada por el MAS aprueba renuncia de Morales y García

Luego de dos meses y 10 días de haberse constituido el nuevo mandato constitucional presidido por Jeanine Añez desde el 12 de noviembre de 2019, en una sesión polémica, por la alteración del orden del día y acusaciones por corrupción entre militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aprobó las renuncias del expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera.



Instalada la sesión ordinaria, asambleístas de minoría rechazaron la lectura del documento, porque consideraron un acto "extemporáneo, intrascendente y sin efecto jurídico", hecho que fue rebatido por la mayoría simple de los diputados del MAS.



La renuncia de Morales y García se dio luego del fraude en los comicios del 20 de octubre lo que ocasionó una crisis político- social con muertos y heridos y la posterior salida del país de ambos exmandatarios, quienes se acogieron al asilo en México y actualmente al refugio en Argentina.



"Esta ala radical, irracional del MAS, no tiene la menor incidencia ni dentro del Parlamento y menos en las calles del país. Hemos sido convocados para tratar una correspondencia que nosotros consideramos totalmente extemporánea e inoportuna", puntualizó Shirley Franco, jefa de bancada de Unidad Demócrata.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, afirmó que la lectura de esa carta corresponde al cumplimiento del Reglamento de la Asamblea Legislativa.



"Como asambleístas tenemos que cumplir el reglamento y funciones y una de ellas poner a consideración la renuncia de nuestros exmandatarios", señaló.



No obstante, la aprobación de ambas renuncias con votos del MAS por simple mayoría desató un altercado verbal entre el diputado Franklin Flores, en cuya opinión no hubo la suficiente votación para aprobar las renuncias de Morales y García, y el senador Omar Aguilar, quien afirmó la existencia de mayoría en la votación, quien calificó de "corrupto", a su correligionario y dijo que deberá responder por la muerte del exministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.