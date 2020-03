Sesión del senado en El Alto suspendida por agresiones y gasificación

En los actos cívicos de aniversario de El Alto, la cámara de senadores, instalo una sesión de homenaje, la cual no pudo desarrollarse con normalidad, debido a las agresiones que sufrieron legisladores de la oposición al gobierno anterior.



"Lamento que grupos radicales, violentos, agresivos continúen buscando el enfrentamiento entre los bolivianos, lamentablemente todo esto ha quedado no solo deslucido, sino afectado por las elecciones de quienes siguen apostando que con pedradas creen que van a imponer sus ideas", dijo el senador de UD, Óscar Ortiz.



La policía nacional tuvo que interceder gasificando a estos grupos radicales que agredieron con piedras, palos y huevos a los legisladores que participaban en esa actividad, para de esa manera poder detenerlos.



"Nos han agredido con huevos, con piedras, han agredido a todos los senadores de todas las bancadas, han agredido a los policías, a quinees agradecemos, que fueron a exponerse para poder evacuarnos y protegernos, creo que eso no es lo que quiere el pueblo boliviano y eso rechazamos, hemos trabajado intensamente por la pacificación", manifestó.



Aclaró que los legisladores participaron en los actos con un afán de pacificación y hermandad con la población de esa ciudad, pero algunos grupos radicales "que no representan el sentir de El Alto" empañaron las actividades previstas por el aniversario de esa región.