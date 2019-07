Seúl recibe con disparos patrulla aérea de Rusia y China en Asia-Pacífico

Corea del Sur Corea del Sur

Rusia realizó el martes lo que calificó como su primera patrulla aérea conjunta de largo alcance con China en la región de Asia-Pacífico, una misión que provocó el lanzamiento de cientos de disparos de advertencia, según funcionarios surcoreanos, y una dura protesta de Japón.

El sobrevuelo de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos bombarderos chinos H-6 -respaldados por un avión ruso A-50 de alerta temprana según funcionarios de Seúl y Tokio- significa un notable aumento de la cooperación militar entre Pekín y Moscú.

Aunque las fuerzas terrestres y navales rusas y chinas ya habían realizado "juegos de guerra" conjuntos antes, según el Ministerio de Defensa ruso no se habían organizado patrullas aéreas compartidas en la región Asia-Pacífico hasta el martes.

"La patrulla conjunta fue realizada con el objetivo de profundizar las relaciones ruso-chinas en el marco de nuestra amplia sociedad, para incrementar aún más la cooperación entre nuestras fuerzas armadas, perfeccionar su capacidad de realizar acciones conjuntas y fortalecer la seguridad estratégica global", dijo el Ministerio en un comunicado.

Seúl y Tokio, que enviaron cazas para interceptar la misión, acusaron a Rusia y China de violar sus espacios aéreos, algo que fue rechazado por Moscú y Pekín.

Aviones surcoreanos dispararon unos 360 tiros de advertencia contra el A-50 ruso, asegurando que había entrado en su Zona de Defensa Aérea de Corea (KADIZ, por sus siglas en inglés), según el Ministerio de Defensa surcoreano.

Su par ruso acusó a los dos cazas F-16 surcoreanos de realizar "maniobras no profesionales" al cruzarse en la ruta de los bombarderos y no comunicarse con ellos. "No es la primera vez que pilotos surcoreanos intentan impedir sin éxito que la aviación rusa sobrevuele las aguas neutrales del Mar del Japón".

Tokio, que también mandó cazas para interceptar la misión, presentó una queja tanto contra Seúl como con Moscú, indicó el secretario jefe del gabinete, Yoshihide Suga. Japón criticó a Corea del Sur por haber sobrevolado la disputada isla de Dokdo, bajo control surcoreano pero reclamada por Japón con el nombre de Takeshimaeditado en español por Carlos Serrano)