Show de fritos 😍😋 Recuerda que puedes compartir con nosotros tus recetas y platos terminados Insumos: Harina 1 kg mantequilla 200 gr huevo 5 und queso 500 gr leche 200 ml banana 6 und dulce de leche 400 gr azúcar impalpable 200 gr chips de chocolate 200 gr Manzana roja 4 und Preparación: Preparar masa con harina, huevo, mantequilla, queso y leche hasta que quede una masa liquida Separar en diferentes bowls y agregar los diferentes infredientes de frutas y dulces Freir en bastante aceite a fuego medio alto hasta que este dorado Decorar con azúcar impalpable #CocinerosBolivianos

