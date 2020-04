Sosa: "De no recibir la ayuda necesaria del Gobierno cerraremos la ciudad"

La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, en entrevista con "El Mañanero", expresó su preocupación por la cantidad de personas infectadas por coronavirus en el departamento, 130 de los 268 casos existentes a nivel nacional, afirmando que es el tiempo de tomar medidas extremas.

"En Santa Cruz se debe hacer un toque de queda, se debe encapsular, en 2 semanas si nuestra situación no mejora voy a responsabilizar al gobierno nacional, ya que desde el primer día pedí cierre total", sostuvo.

Asi mismo anunció, que hoy se reunirá con 3 Ministros, el Gobernador, las principales cabezas de los distritos, Fedjuve, entre otros, para definir acciones a tomar, en cuanto a medidas de prevención.

"Voy a expresarles a todos nuestra gran preocupación pero si no puede nuestro Gobierno nacional, si los empresarios una semana no pueden dejar de ganar algo menos, cerraré yo la ciudad, con el equipo, con camiones, con tractores, con la colaboración de todos, pero que siga siendo esta la ciudad de mayor contagio, no puede seguir pasando", manifestó.

Por otra parte mediante un cuadro de la ciudad explicó cuáles son las zonas más afectadas de la ciudad por el coronavirus. El distrito 11 presenta 16 casos de personas infectadas, mientras que el distrito 2 tiene 13, ambas zonas son las de la ciudad que registran un mayor número de contagio. Cabe explicar que, el distrito 11 se ubica en el primer y segundo anillo, mientras el distrito 2 se encuentre entre el centro de la ciudad, barrio Hamacas, y parte de la av. Mutualista.

"La mayoría de pacientes infectados por coronavirus están en el centro de la ciudad con 16 casos, esta zona corresponde al distrito 11, zona de la plaza 24 de Septiembre, Casco Viejo, siendo esta zona la más golpeada por el virus", afirmó Sosa.

Estos son los distritos menos afectados son:

*Distrito 6, zona de la carretera a Cotoca, presenta 4 casos

*Distrito 3, zona de la estación Argentina presenta 3 casos

*Distrito 8 zona del Plan 3.000 presenta 2 casos

"Las zonas más alejadas de la ciudad, en un rango del 5to anillo hacia afuera, son las zonas que menos casos presentan, y no así como en el centro de la ciudad", sostuvo.